L’Asp di Ragusa aggiudica la procedura per l’attivazione del servizio bar al Gp II

Attualità

L'aggiudicatario è una ditta di Modica che dovrà adesso proporre la soluzione progettuale

L’Asp di Ragusa, attraverso il Servizio Provveditorato, ha aggiudicato la procedura per l’affidamento in concessione dei locali per la gestione del servizio bar all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. L’aggiudicatario è una ditta di Modica che, adesso, dovrà predisporre la soluzione progettuale da sottoporre all’approvazione del Servizio Tecnico aziendale, oltre che della Direzione sanitaria e amministrativa di presidio per gli aspetti di competenza. Dopo di che si passerà alla stipula dell’atto e all’allestimento dei locali per l’avvio dell’attività.