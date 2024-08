Sanità

Ventitré incarichi a tempo determinato per le guardie mediche di Pozzallo, Vittoria e Scoglitti ora a pieno organico

L’Asp di Ragusa prosegue nel potenziamento della rete territoriale di assistenza. Grazie al conferimento di 23 incarichi a tempo determinato, sancito da una delibera della direzione strategica, anche la guardia medica di Scoglitti, fin qui in sofferenza, potrà garantire l’erogazione del servizio di continuità assistenziale attraverso la completa copertura dei turni. Al presidio della borgata ipparina, infatti, sono stati assegnati 4 nuovi medici (tre per 24 ore settimanali, uno per 12), che si aggiungono all’unico “titolare” già presente. A Vittoria e Pozzallo, invece, il personale medico sarà incrementato di una unità, così da garantire il rispetto della dotazione organica. I nuovi incarichi varranno dal 1° settembre al 30 novembre.