Lavori per la Ragusa-Catania, la polizia locale del Comune capoluogo interdice al transito alcune strade

Attualità

Da domani al 31 luglio ecco quali le arterie dove non sarà possibile transitare

Saranno chiuse al traffico alcune strade del comprensorio di Ragusa interessate dai lavori per la realizzazione della nuova Ragusa Catania. Il comando della polizia locale di Ragusa comunica che dal 19 luglio 2024 al 31 luglio 2025 sarà vietato il transito sulla strada comunale ex Sp 9 dal km 4+200 al km 5+340, rendendola senza sbocco in direzione Ss 514; sarà consentita la circolazione sulla stessa strada nel tratto compreso tra la via Montale (S.P.10) e il km 4+200.Tale provvedimento si è reso necessario per consentire i lavori complementari sulla Ss 514, dal km 1+875 al km 2+975 relativi al raddoppio della Ragusa-Catania.

