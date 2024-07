L’Ebt Ragusa e i contributi da versare in sostituzione del premio di risultato

Economia

L'Ente bilaterale ha chiarito alle imprese e ai lavoratori del comparto quali sono le ultime novità provenienti dall'Agenzia delle entrate

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori dell’area iblea operanti nel comparto che l’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 154 del 15 luglio 2024, ha risposto ad un quesito in merito all’utilizzo, da parte di un lavoratore dipendente, del credito welfare di un piano aziendale come contribuzione aggiuntiva ad un fondo pensione contrattuale ai sensi dell’articolo 1, comma 184–bis, della Legge n. 208/2015.