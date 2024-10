L’Ebt Ragusa fornisce indicazioni sull’oblio oncologico

Economia

Il presidente Lenzo: "Le previsioni normative anche nei rapporti di lavoro del settore legato al terziario"

L’oblio oncologico, come definito dalla Legge n. 193/2023, è il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei limiti indicati dalla predetta legge, per l’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, in sede di indagini sulla salute dei richiedenti un’adozione e per l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale.