Legge di bilancio per il 2025, l’analisi di Anc Ragusa

Economia

Il presidente Paolino: "La sostenibilità delle risorse inadeguata per alcuni settori strategici"

Da una prima disamina della Legge di Bilancio per il 2025, emergono già alcune criticità che potrebbero complicarne l’attuazione o limitarne l’efficacia. Non ha dubbi il presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino (nella foto), che traccia un’analisi e rivela che cosa, secondo lei, non va. Quali sono i punti deboli secondo l’Associazione nazionale commercialisti? “La sostenibilità delle risorse – afferma Paolino – risulta essere inadeguata per alcuni settori strategici, come la transizione ecologica o il welfare. In più, sembra che la realizzazione degli investimenti faccia registrare tempi di attuazione dilatati. Infatti, gli investimenti in infrastrutture e digitalizzazione richiedono anni per essere completati. Il rischio è che si producano ritardi a causa di iter burocratici o inefficienze amministrative”.