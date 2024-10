L’ex calciatore del Milan Demetrio Albertini in vacanza in provincia di Ragusa

Attualità

Ha pubblicato sui suoi profili social alcuni scorci suggestivi dell'area iblea

L’ex calciatore del Milan Demetrio Albertini è in vacanza a Scicli, dove ha ammirato, tra l’altro, le bellezze barocche della cittadina iblea e il sovrastante colle di San Matteo. Poi si è spostato a Ragusa dove è rimasto colpito dalla magnificenza del duomo di San Giorgio. Il 53enne ex centrocampista del Milan, dove ha giocato per 13 stagioni, vincendo 3 Champions League e 5 scudetti, ha trascorso l’intera mattina di sabato nel cuore barocco di Scicli, percorrendone le strade principali e fermandosi con i fan. Ha visitato i siti culturali, tra cui Palazzo Spadaro, e, dopo una sosta in piazza Italia, si è inerpicato verso il colle di San Matteo, che lo ha particolarmente colpito, come dimostrano le foto pubblicate sui suoi profili social. Oggi, invece, Albertini si è spostato a Modica e a Ragusa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA