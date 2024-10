Luminarie di Natale, Ragusa quest’anno gioca d’anticipo

Attualità

Il popolo social si divide. Palazzo dell'Aquila: "Meglio programmare che poi arrivare lunghi. E comunque l'accensione è prevista a metà novembre"

A Ragusa sono già state montate le luminarie e l’albero di Natale in piazza Libertà in vista delle festività 2024-2025. E, come accade in questi casi, il popolo social si divide tra i favorevoli (“Meglio ora, che poi troppo in ritardo”) e i contrari (“Ma che esagerazione, ancora neppure la commemorazione dei defunti è stata fatta”). Ovviamente, commenti di tutti i tipi a sostegno dell’una e dell’altra tesi senza pensare che, però, in ogni caso, occorre fare i conti con la disponibilità delle ditte per i montaggi e che programmare con anticipo è meglio che arrivare lunghi. In ogni caso, assicurano da palazzo dell’Aquila, l’accensione avverrà intorno a metà novembre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA