Marina di Modica, l’attività di salvamento e il World drowning prevention day

Attualità

Una giornata cruciale per conoscere le tecniche di aiuto nelle operazioni di salvataggio in mare

Samuele Cannizzaro, assessore all’Ecologia, afferma: “Giovedì scorso Marina di Modica ha vissuto il World Drowning Prevention Day, evento promosso da Fee Italia. L’obiettivo, raggiunto, era quello di sensibilizzare e informare sul tema del salvamento, la cui garanzia è criterio imperativo del Programma Bandiera Blu. Un momento completamente dedicato alla prevenzione e all’informazione e che abbiamo promosso come Comune di Modica, assessorato alle Politiche ambientali, grazie alla collaborazione e al prezioso aiuto di Guardia Costiera, Carabinieri, Croce Rossa Italiana, al personale del 118, del nucleo comunale della Protezione Civile, le unità cinofile del Centro Cinofilo Contea e dell’Associazione Nazionale dei Volontari Vigili del Fuoco, l’Ufficio Ecologia e il personale specializzato nel Salvamento in Mare”.