Marina di Modica, un pomeriggio in barca a vela e sup per le comunità per minori

Società

Il service promosso dal Lions club avente per denominazione "Vento in poppa"

Il Lions Club Modica , presieduto da Giovanni Liberatore, ha organizzato a Maganuco l’evento “Vento in poppa” un pomeriggio in barca a vela e sup per le comunità per minori che sono presenti a Modica. Hanno partecipato i ragazzi ucraini accolti dalla comunità Papa Giovanni XXIII nel Villaggio Del Magnificat, le ragazze ospiti della comunità Suor Crocifissa delle suore carmelitane missionarie di S. Teresa e dei ragazzi siriani giunti a Modica tramite un corridoio umanitario.