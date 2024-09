Marina di Ragusa, cerimonia conclusiva della summer school dedicata alla Blue economy

Economia

Oggi pomeriggio al porto turistico la consegna degli attestati ai partecipanti. Ci saranno il ministro Musumeci e il rettore dell'Università di Catania Priolo

Oggi nella terrazza del porto di Marina alle 16,30 si tiene la cerimonia conclusiva della summer school dedicata alla Blue Economy per la consegna degli attestati ai partecipanti. Saranno presenti il sen. Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e per le Politiche del Mare e il professor Francesco Priolo, magnifico rettore dell’Università di Catania.

L’iniziativa che si è svolta dal 25 al 28 settembre è stata promossa dal corso di laurea in Management delle imprese per l’economia sostenibile (Mies) dell’Università di Catania a Ragusa, dalla Banca Agricola Popolare di Sicilia e dal Consorzio Universitario di Ragusa, e organizzata con il sostegno del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, e grazie alla collaborazione di Fedespedi, Federazione nazionale delle Imprese di Spedizioni internazionali, Aiba, Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni Assiterminal, Associazione Italiana Terminalisti Portuali e con il porto turistico di Marina di Ragusa.

Durante le giornate di studio della summer school, avviate il 25 settembre, a Ragusa Ibla nella sede dell’Università ex Distretto Militare in via dottor Solarino, sono stati coinvolti diversi docenti di altre università, rappresentanti delle principali realtà e istituzioni legate alla filiera dell’economia blu per affrontare tematiche legate alle attività economiche la cui esistenza è centrata sul mare, così come di porti, di spedizioni e attività logistiche, di questioni di valenza geopolitica che riguardano il bacino del Mediterraneo, di processi di sviluppo che riguardano le attività concrete in relazione alle dogane e alle questioni amministrativo delle aziende, e ovviamente di tendenze innovative con riferimento alle professionalità del mare.

“Abbiamo avuto adesioni che sono andate oltre le previsioni, circostanza questa che segnala un interesse per l’iniziativa e quindi per la tematica della Blue Economy decisamente importante per Ragusa perché intercetta pienamente peculiarità rilevanti del territorio ibleo” ha spiegato il professor Pierluigi Catalfo presidente del CdL Mies che già dallo scorso anno, il 29 settembre 2023, per la prima volta a Ragusa, ha voluto celebrare lo European Maritime Day 2023, Emd, istituito dalla Commissione Europea sostenere e l’impegno in favore dell’economia blu sostenibile.

Le “Blue Vision: sustainable days in Sicily” continueranno con altre iniziative che si svolgeranno sia a Catania e sia a Ragusa. Prossimo appuntamento infatti, è venerdì 11 ottobre 2024 nella sede del Mies a Ibla, con il seminario sul tema dell’economia del mare tra sostenibilità e bioeconomia circolare aperto al pubblico.