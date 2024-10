Marina di Ragusa ha accolto in maniera calorosa e festosa il vescovo Giuseppe La Placa

Attualità

E' iniziata la visita pastorale nella comunità di Santa Maria di Portosalvo

La parrocchia di Santa Maria di Portosalvo e la comunità di Marina di Ragusa hanno accolto ieri in maniera calorosa e festosa il vescovo monsignor Giuseppe La Placa che ha così dato inizio alla sua visita pastorale. Sono stati il parroco, don Riccardo Bocchieri, e il sindaco Giuseppe Cassì a porgere il benvenuto al vescovo a nome dell’intera comunità che ha vissuto le ore della vigilia in trepidante e orante attesa. Alle 18,45 il vescovo ha asperso con l’acqua benedetta i fedeli presenti e si è fermato a pregare in ginocchio davanti l’altare, prima di concelebrare la santa messa insieme al parroco e a don Pippo Occhipinti che per tanti anni ha guidato la comunità di Marina di Ragusa. Padre Riccardo ha indirizzato un saluto al vescovo e alle istituzioni presenti, presentando la comunità di Marina come comunità attiva e accogliente.

Durante l’omelia il vescovo ha voluto sottolineare il momento di gioia che vivremo insieme, il quale ha inizio, proprio, con la celebrazione che segna l’inizio di questa visita affidando a Maria Santissima di Portosalvo le nostre attese, desideri e auspici.

Il vescovo ha ribadito il senso della visita che la distingue dalle altre in quanto voluta proprio per incontrare la comunità in tutte le sue espressioni percorrendone le strade, la realtà, incontrandone gli ammalati, la parte più preziosa, che offrono le loro sofferenze al cuore di Gesù.