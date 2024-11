Marina di Ragusa, nuova antenna per la telefonia mobile in via Rizzo ed è protesta

Attualità

I residenti la descrivono così: "La prima alba del mostro"

“La prima alba del mostro”. Così alcuni residenti descrivono la nuova antenna per la telefonia mobile (nella foto) installata in via Ammiraglio Rizzo a Marina di Ragusa. “Dalle proporzioni esagerate – scrivono in un post su Facebook – sovrasta tutto. Oltre 25 metri, a meno di 30 dalle abitazioni, non un antenna removibile, non una qualsiasi. Marina che 9 mesi l’anno è popolata da poche migliaia di residenti sarà bombardata da onde elettromagnetiche come se fosse New York. Allo stato attuale approssimativamente ce ne sono già una decina. Si pensi che nelle prossimità del costruendo nuovo plesso scolastico, zona stadio, ben tre antenne di altrettanta potenza sono state installate. L’amministrazione ha più a cuore il lungomare che la salute dei cittadini, ne abbiamo preso atto. Con piglio sovrano, a ricordare ai cittadini chi comanda, l’antenna vi darà il benvenuto e accoglierà i turisti offrendo loro uno spunto per una nuova cartolina”.

