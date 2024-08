Marina di Ragusa, Sabbie di Sicilia evento da urlo

Sport

In archivio la prima edizione. Ad aggiudicarsi il campionato regionale di Serie B il Pro Ragusa nel maschile e la Virtus Marsala nel femminile

Va in archivio la prima edizione di “Sabbie di Sicilia”. Marina di Ragusa ha assegnato i vincitori del campionato regionale di Serie B al termine di una tre giorni ricca di spunti tecnici.

Sul piano organizzativo il progetto sportivo, indetto dalla Lnd Sicilia e organizzato da I Soci, ha ottenuto gli obiettivi di promuovere il beach soccer. Torre Faro (Messina), San Vito Lo Capo (Trapani), Marina di Modica e Marina di Ragusa hanno risposto, presente con grande pubblico e la sensibilità delle istituzioni locali che hanno compreso l’importanza di un evento che coniugasse sport e turismo.

CAMPIONI. Pro Ragusa, nel maschile, e Virtus Marsala, nel femminile, conquistano il titolo regionale.

La formazione iblea – sulla sabbia di Marina di Ragusa – ha battuto lo Sporting Alcamo per 5-1. Terzo posto per Cartia Plant Scicli che regola il Taormina Soccer School per 5-4. Miglior giocatore Daniele Arena (Pro Ragusa).

Nel femminile la Virtus Marsala s’impone sull’Unime (4-2), che arriva a questo appuntamento forte di due vittorie. Terzo posto per l’Asd Scicli che batte il Vittoria per 2-1. Teresa Matranga miglior giocatrice.

ISTITUZIONI. Alla premiazione, oltre alle istituzioni locali, guidate dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì (presenti gli assessori Digrandi e Pasta), sono intervenuti il presidente della Lnd Sicilia, Sandro Morgana, il presidente onorario della Lnd Sicilia, Santino Lo Presti, il massimo dirigente de I Soci nonché componente del Dipartimento di beach soccer, Fabio Nicosia, e Peppe Bosco, presidente del Catania Beach Soccer nonché componente commissione nazionale beach soccer. Inoltre, sono intervenuti il delegato regionale di Beach Soccer Mario Porretta e il delegato provinciale di Ragusa Gino Giacchi.

Il presidente del Comitato Regionale Sicilia Lnd Sandro Morgana: “Ho apprezzato una straordinaria organizzazione – commenta il presidente Morgana – che per quattro tappe è riuscita a raggiungere l’obiettivo che c’eravamo prefissati, quello di portare il beach soccer sulle spiagge siciliane, promuovendo le bellezze della nostra Sicilia. Ho notato grande coinvolgimento delle società e sono emersi tantissimi spunti per i prossimi anni. Ringrazio tutte le componenti, da I Soci, alla delegazione regionale di beach soccer, all’Aia e alle società che hanno risposto presente”.

Fabio Nicosia, presidente de I Soci: “Sono molto emozionato, perché abbiamo chiuso il cerchio di una estate fantastica. Il coinvolgimento è stato totale, dalle istituzioni federali e politiche, dalle delegazioni, alle società e al mio gruppo di lavoro, reduce peraltro dal successo della tappa del campionato italiano di beach volley della scorsa settimana a Marina di Modica. Dopo questa prima esperienza ci siamo resi conto che la strada intrapresa è quella giusta”.

Molto importante la vicinanza del Come di Ragusa. Il sindaco Cassì: “Lo sport come aggregatore sociale, lo sport come attrattiva turistica. Ancora una volta Marina di Ragusa è stata epicentro siciliano dello sport estivo con un evento di grande richiamo e dalla forte spettacolarità”.