Marina di Ragusa, scarcerato il tunisino accusato di violenza sessuale aggravata

Attualità

L'arresto è stato convalidato. L'uomo, un richiedente asilo, ha ammesso i fatti. Si è difeso sottolineando di non conoscere l'età della ragazza e di averle dato soltanto una fugace pacca sul sedere

Il tunisino di 31 anni accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una 15enne è un richiedente asilo che per il momento risiede a Santa Croce. I fatti si sono verificati sabato scorso. L’arresto è stato convalidato ma è stata disposta la scarcerazione e la sottoposizione alla misura dell’obbligo di presentazione ai carabinieri di Santa Croce il martedì, giovedì e sabato alle 17. In pratica, il 31enne ha ammesso i fatti, precisando di non sapere dell’età della ragazza, di averla baciata solo sulla guancia e di averle dato soltanto una fugace pacca sul sedere.

