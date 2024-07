Marina di Ragusa, tutto pronto per “L’oro degli Iblei”: è la seconda edizione del convegno promosso da “La Sicilia” e Dse”

Attualità

Oggi dalle 19 sulla terrazza del porto turistico di Marina di Ragusa si parlerà delle eccellenze del territorio con particolare riferimento agli eventi che esercitano un richiamo per l'area iblea

Tutto pronto per la seconda edizione de “L’oro degli Iblei” (nella foto l’edizione dello scorso anno), l’appuntamento organizzato dal nostro quotidiano con il supporto della agenzia pubblicitaria Dse che mira a valorizzare le migliori peculiarità del territorio. L’evento, che vede il patrocinio del Comune di Ragusa e il contributo di Comuni di Comiso, Santa Croce Camerina e Vittoria, della Confcommercio e della Cna, si svolgerà questa sera, con inizio alle 19, nella terrazza del porto turistico di Marina di Ragusa. Moderato dal giornalista Giorgio Liuzzo, responsabile provinciale del nostro quotidiano, il convegno prevede gli interventi del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, del direttore de “La Sicilia”, Antonello Piraneo su “Il quotidiano presente e vicino al territorio”, ed ancora di Giorgio Cappello, presidente Sicindustria di Ragusa su “La creazione di un sistema economico in equilibrio, il territorio ibleo ha creato un modello sostenibile”; di Gianluca Manenti, presidente Confcommercio Sicilia su “Il turismo motore trainante per l’area iblea e ricadute per il terziario di mercato”; di Carmelo Caccamo, segretario territoriale Cna Ragusa.E ancora dell’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Ragusa, Giorgio Massari; di Enzo Cavallo, direttore del Consorzio Ragusano dop; di Giuseppe Arezzo, presidente Consorzio Monti lblei; di Alessandro Di Salvo, direttore di A tutto Volume; di Sebastiano D’Angelo, direttore del Premio Ragusani nel Mondo; di Stefania Paxhia, curatrice di Ragusa Foto Festival; di Pierluigi Catalfo del Consorzio Universitario lbleo su “Competenze e infrastrutture immateriali per lo sviluppo”; della sindaca di Comiso Mariarita Schembari su “Il parco letterario di Bufalino”, del sindaco di Vittoria Francesco Aiello su “I progetti per rivalutare il territorio”, del sindaco di Santa Croce, Peppe Dimartino su “La rivalutazione di una fascia costiera unica, le infrastrutture, la cultura”. Le conclusioni saranno affidate al condirettore del quotidiano La Sicilia, Domenico Ciancio.

