Modica, al via il restauro delle tele della chiesa di San Giovanni

Attualità

Per una il lavoro sarà eseguito in modalità "open air" all'aeroporto di Comiso per dare la possibilità ai passeggeri di assistere

Secondo il cronoprogramma prestabilito lo scorso mese di febbraio alla consegna dei lavori, sono state portate via le quattro tele raffiguranti S. Francesco da Paola, S. Giuseppe Morente, S. Margherita e S. Maddalena custodite all’interno della chiesa di S. Giovanni a Modica Alta. Tre delle opere d’arte verranno restaurate in Umbria da una ditta specializzata. La quarta verrà restaurata in modalità “open air” presso l’aeroporto di Comiso così da dare modo ai passeggeri di assistere ai lavori e conoscere la chiesa di S.Giovanni.