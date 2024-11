Modica, approvati i bilanci consolidati. L’opposizione: “Ma la maggioranza si sta sfilacciando sempre di più”

Attualità

"Abbiamo rilevato una presa di distanza da parte di alcuni ed è questo il dato politico che fa riflettere"

Ieri sera si è tenuto il Consiglio comunale a Modica con all’ordine del giorno: approvazione Bilanci consolidati anno 2021 e 2022. La seduta è saltata in prima convocazione per mancanza del numero legale; in seconda convocazione è stato raggiunto il numero legale, ma la maggioranza è risultata presente solamente con 13 consiglieri su 21.

“Facciamo notare che – spiegano i consiglieri di minoranza Giovanni Spadaro, Ivana Castello e Claudio Gugliotta – mancano i revisori dei conti, impossibilitati ad essere presenti. Non è stato nemmeno possibile conferire con loro in videoconferenza perché l’ente non ha i mezzi tecnici per poterlo fare. Eppure da 1 anno si chiede di avere lo streaming e un addetto stampa in consiglio (e inoltre, ricordiamo, che è stato dato l’incarico ad una società, per un corrispettivo di 90mila euro, che si era impegnata ad attivare lo streaming entro il passato mese di settembre). Tuttavia, anche senza i revisori la maggioranza decide che si può andare avanti. Relaziona l’assessore al bilancio: le risposte sono lacunose e non convincono”.