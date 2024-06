Modica, arrivano i “Flavofish” davanti alle scuole

Attualità

L'assessore all'Ecologia Cannizzaro: "Sensibilizzare le giovani generazioni al riciclo è una priorità per la nostra amministrazione"

Attivati i ‘pesce mangiaplastica’ davanti le scuole. L‘assessore all’Ecologia del Comune di Modica, Samuele Cannizzaro, spiega di cosa si tratta. “Sensibilizzare le giovani generazioni al riciclo, a differenziare i rifiuti e al rispetto dell’ambiente è un asset – dice – che, come assessore all’Ecologia ma anche per la delega alle Politiche giovanili, seguo quotidianamente. In questo contesto, va inserita l’iniziativa che, come amministrazione comunale, abbiamo sostenuto, portata avanti dal Rotary che ha donato al comune due Flavofish, i ‘pesci mangiaplastica’. Si tratta di strutture a forma di pesce dove conferire materiale plastico. In questi giorni, ne abbiamo collocate un paio in città. Una sul lungomare Buonarroti a Marina di Modica e l’altra nello spiazzo davanti le scuole di via Sulsenti”.