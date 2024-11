Modica, chiuso per 15 giorni un bar frequentato da pregiudicati su provvedimento emanato dal questore

Cronaca

Gli accertamenti dopo mirati controlli che sono andati avanti per circa sei mesi

Il commissariato di Ps di Modica ha dato esecuzione al provvedimento emanato dal questore volto alla chiusura per quindici giorni di un bar di Modica ai sensi dell’art. 100 Tulps.

Il provvedimento amministrativo, redatto sulla base della istruttoria curata dalla divisione polizia amministrativa della Questura di Ragusa, previa apposita segnalazione del commissariato di Ps di Modica, prevede altresì l’apposizione dei sigilli e la sospensione temporanea della licenza di somministrazione di cibi e bevande per il tempo indicato.

Nello specifico, gli agenti della polizia di Stato di Modica hanno accertato attraverso mirati controlli che il locale in questione era divenuto il ritrovo di un elevato numero di soggetti che vantano precedenti di polizia e giudiziari per reati contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico ed in materia di stupefacenti. L’abituale presenza di determinate persone intente a consumare è stata accertata lungo un periodo di 6 mesi, così gli agenti hanno ritenuto sussistenti i presupposti sia della frequenza sia della attualità delle predette presenze e segnalavano il tutto.