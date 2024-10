Modica, Claudia Perrone nuova direttrice del coro Unitre

Società

Mercoledì il primo incontro della nuova stagione

Il laboratorio del coro dell’Unitre di Modica ha ripreso il suo cammino e si prepara per affrontare l’ormai prossimo anno accademico.

Mercoledì 9 ottobre la nuova direttrice, la maestra Claudia Perrone (nella foto), nominata dal consiglio direttivo la scorsa settimana, incontrerà le coriste storiche e coloro che si accingono ad inserirsi nel gruppo. L’occasione, oltre che per una doverosa conoscenza, servirà per una prima presa di contatto e si renderà utile per la definizione del nuovo programma, per la calendarizzazione delle lezioni e per l’individuazione dei giorni in cui si terranno le prove.