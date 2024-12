Modica, donna travolta da un camion muore sul colpo

Cronaca

L'episodio nel parcheggio di un supermercato. Il mezzo pesante sembra stesse facendo marcia indietro

Donna travolta da un camion sulla Ss 115 in territorio di Modica. La 74enne è deceduta sul posto. A quanto pare la donna si trovava nel parcheggio di un supermercato. L’autocarro stava facendo marcia indietro per scaricare delle derrate alimentari. L’episodio, nello specifico, sarebbe accaduto nella zona di contrada Michelica. La notizia è in aggiornamento.

