Modica e i lavori al polo commerciale: “Opere sospese per un problema alla posa della fibra ottica”

Attualità

Il sopralluogo della commissione Lavori pubblici in seno al Consiglio comunale

Proficua seduta questa mattina da parte della commissione Lavori Pubblici in seno al Consiglio Comunale di Modica. All’ordine del giorno, i lavori di completamento dell’asse viario Polo Commerciale che risultano fermi da diverse settimane. Oggi, alla presenza della direzione dei lavori e della Cna (assente il Rup e il dirigente per improrogabili e reiterati impegni lavorativi), i consiglieri Giammarco Covato, Paolo Nigro, Piero Covato, Massimo Caruso, Giovanni Alecci e Claudio Gugliotta, componenti della commissione, hanno esaminato con estrema attenzione gli incartamenti, ascoltando le dichiarazioni della direzione dei lavori circa la cronistoria dell’opera.