Modica e il cane abbandonato, Cannizzaro: “Viveva da sei mesi in una porzione del balcone in balia del freddo e del caldo”

Attualità

Il caso del cane abbandonato sul balcone, parla Samuele Cannizzaro, assessore comunale alle Politiche per la Difesa e Tutela degli Animali: “Il rispetto per ogni essere vivente è un concetto che come amministrazione di Modica, difendiamo e portiamo avanti ogni giorno. Voglio complimentarmi e ringraziare il corpo della Polizia locale di Modica per avere dato un seguito importante alla nota vicenda del cane salvato dai vigili del fuoco in un balcone a Modica Alta dove viveva in condizioni assurde. La nostra polizia locale, infatti, ha deferito all’Autorità giudiziaria la proprietaria del cane, con l’accusa di maltrattamento di animali”.