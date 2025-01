Modica e il dissesto, i Cinque Stelle a muso duro: “La carriera politica di Abbate è costata almeno 120 milioni di euro ai cittadini di questo comune”

Attualità

"L'attuale amministrazione non ha ripreso alcuna azione concreta per risanare i conti comunali"

“La carriera politica di Ignazio Abbate è costata ai modicani almeno 120 milioni di euro: la cifra accertata (ma i numeri potrebbero essere ancora superiori) del dissesto del Comune di Modica”.

Lo dice il gruppo del M5S modicano commentando la dichiarazione di dissesto della sindaca Monisteri, “che già era nella Giunta Abbate e dunque porta già con sé una parte di responsabilità politica. Già dai tempi del commissariamento del 2022 si sarebbe dovuto dichiarare il dissesto – evidenzia il M5s di Modica – L’amministrazione Monisteri, oltre a negare l’evidenza dei fatti e coprire le responsabilità di Abbate (non citandolo mai direttamente), non ha intrapreso alcuna azione concreta per risanare i conti comunali probabilmente perché la situazione finanziaria ereditata era ormai insanabile in maniera ordinaria. A nostro parere la sindaca dovrebbe riconoscere le proprie responsabilità e agire di conseguenza. Perché ha impiegato un anno per dichiarare il dissesto? Di quanto si è aggravata ulteriormente la situazione finanziaria nel frattempo? Rimaniamo senza parole dalle dichiarazioni della prima cittadina e ci chiediamo chi ci abbia amministrato in questi anni. Ci preoccupa il destino delle aziende creditrici del comune di Modica e le centinaia di famiglie che aspettano di incassare ancora mesi o anni di retribuzioni: i lavoratori della SPM, delle Cooperative sociali, della refezione scolastica, delle centinaia di aziende che sembrerebbe che abbiano effettuato lavori per il comune senza la relativa impegnativa di spesa. E’ del tutto evidente che il dissesto non sarà affatto qualcosa di indolore per i nostri concittadini. Le tasse che noi cittadini modicani paghiamo sono già ai massimi, grazie all’eredità lasciataci dall’ex sindaco Abbate. Modica non meritava questo. E’ una pagina nera ed una situazione che avrà bisogno di diversi anni per essere risanata”.

