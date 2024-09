Modica e la Bandiera blu, incontro con l’esperto per la Transizione ecologica del Libero consorzio

Attualità

L'assessore Cannizzaro: "Carpiti spunti interessanti per una serie di progetti da portare avanti"

Samuele Cannizzaro, assessore all’Ecologia, del Comune di Modica, informa che “stamattina, assieme al sindaco Maria Monisteri e al Consulente per le Politiche ambientali del nostro Comune, Dario Modica, abbiamo incontrato il professore Corrado Monaca, da poco nominato dal Libero consorzio comunale di Ragusa, esperto per la Transizione ecologica, le Politiche ambientali e la Sostenibilità. Palazzo San Domenico è stata la prima tappa di una serie di appuntamenti che il professore Monaca condurrà in questi giorni in tutti i Comuni della fascia costiera iblea”.