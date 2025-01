Modica e la decisione di avviare la procedura di dissesto, il sindaco Monisteri: “Era l’unica possibile”

Politica

"Essere amministratori significa assumere anche gli oneri di compiere scelte, a volte difficili, complicate ma necessarie"

Maria Monisteri (nella foto), sindaco di Modica, interviene dopo che la giunta municipale ha avviato la procedura per la dichiarazione di dissesto all’ente comunale: “Insieme alla mia squadra avevamo promesso alla Città di prendercene cura: una precisa volontà fatta con la convinzione di chi sapeva il ruolo cui ambiva e cosa significa esercitarlo. Essere amministratore significa assumere anche gli oneri di fare scelte, a volte difficili, complicate ma necessarie. C’eravamo dati un anno per capire bene come stessero le cose dal punto di vista finanziario; non volevamo giungere a soluzioni affrettate, sbrigative, comode. Ho scelto di parlare, ascoltare, capire. Un anno di tempo per poi agire con ponderatezza verso e per Modica. La nostra giunta si è presa qualche altro mese in più e non per temporeggiare ma più semplicemente per scontornare ogni dubbio, individuare altre soluzioni e decidere senza remore”.