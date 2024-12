Modica e la sicurezza in centro storico, Moncada: “Affrontare con profondità le istanze di chi quotidianamente vive e lavora nel cuore della città”

Attualità

Le riflessioni del presidente sezionale Confcommercio sul momento che sta vivendo la città

“La lettera della città di Modica, nel suo contenuto, appare mirata a rassicurare e a preservare l’immagine del centro storico, enfatizzando il costante impegno delle istituzioni e delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e vivibilità. Tuttavia, pur riconoscendo il valore di tali dichiarazioni, non si può ignorare il malcontento sollevato dai commercianti e dalle associazioni di categoria, che evidenziano problematiche più strutturali e radicate”. E’ quanto afferma il presidente sezionale Confcommercio Modica, Giorgio Moncada, a commento della presa di posizione del sindaco, Maria Monisteri, rispetto a quanto accaduto negli ultimi giorni in pieno centro storico cittadino.