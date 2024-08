Modica e le giornate dedicate a Quasimodo

Cultura

Venerdì una giornata di studio a palazzo della Cultura. Il sindaco Monisteri: "Ricordare e studiare il suo pensiero è arricchente"

Maria Monisteri, sindaco di Modica, spiega che “ricordare e studiare Salvatore Quasimodo, la sua poetica, il suo messaggio e il suo insegnamento, è fondamentale. 123 anni fa nasceva il Nobel per la letteratura nella sua casa di via Posterla. Ieri, abbiamo salutato il suo compleanno. Venerdì, 23 di agosto, alle 18,30, in sala Triberio a Palazzo della Cultura, gli dedicheremo una Giornata di Studio”.

“‘Un uomo di Verso’, il titolo dell’assise che sarà per me un onore aprire – continua il sindaco – prima degli interventi di Carmelo Nicotra, direttore del Parco Archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica e di Marinella Ruffino, anima del museo ‘Casa Natale Salvatore Quasimodo’, che segneranno l’abbrivio dei lavori. Lavori interessanti che vedranno le relazioni di illustri conoscitori del poeta modicano: la professoressa Novella Primo dell’Università di Messina, il professore Paolo Giansiracusa dell’Accademia di Belle Arti Catania, la scrittrice Silvana Grasso, il critico d’arte professore Salvatore Parlagreco e il figlio del premio Nobel, Alessandro Quasimodo. Un evento incastonato nelle Giornate Quasimodiane che la nostra città dedica al suo illustre figlio e che si chiuderà con chi ha promosso e organizzato questa iniziativa: il professore Giovanni Di Stefano, direttore onorario del Museo Civico di Modica e docente all’Università degli Studi di Tor Vergata di Roma”.

