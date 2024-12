Modica, FdI solidale con i netturbini che non ricevono gli stipendi

Attualità

"Situazione complessa che merita di essere monitorata con la massima attenzione"

Il circolo territoriale di Fratelli d’Italia rinnova i sentimenti di vicinanza e solidarietà a tutto il personale della Igm di Modica che rimane in attesa della tredicesima e delle mensilità pregresse.

“A nome del circolo cittadino – afferma Marco Naní (nella foto), coordinatore di Fratelli d’Italia – esprimiamo piena solidarietà agli operatori della IGM di Modica. Riteniamo condivisibili le richieste avanzate dai lavoratori all’amministrazione comunale, affinché quest’ultima si attivi nel brevissimo tempo consentendo ai dipendenti della ditta appaltatrice di percepire, prima delle festività natalizie, le mensilità pregresse e la tredicesima.

La raccolta dei rifiuti è un servizio essenziale che non può essere messo a rischio a tutela dell’ambiente e della salute pubblica – prosegue la nota del circolo – pertanto, chiediamo all’amministrazione comunale di adottare ogni misura necessaria per garantire la continuità del servizio di raccolta e scongiurare che le legittime proteste dei lavoratori proseguano.