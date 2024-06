Modica, finisce fuori strada con l’auto: la passeggera in codice rosso al Maggiore

Cronaca

L'episodio si è verificato in contrada Pietrenere

Incidente autonomo questa mattina in contrada Pietrenere a Modica. Un’autovettura Renault è finita fuoristrada. Il conducente, modicano, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo e poi abbattendo il muro di delimitazione. L’uomo e la passeggera sono rimasti feriti e trasportati al pronto soccorso (la donna in codice rosso). Sul posto i carabinieri. L’arteria è rimasta chiusa un paio di ore.

