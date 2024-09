Modica, finiscono a terra con lo scooter: una ragazza trasferita al Trauma center di Catania

Cronaca

L'episodio si è verificato in contrada Passo Gatta

Incidente stradale con un ferito nel tardo pomeriggio di ieri in contrada Passo Gatta a Modica. Due giovani a bordo di uno scooter sono finiti rovinosamente a terra, uno è rimasto illeso mentre la ragazza che era seduta dietro è stata trasportata dall’ambulanza del 118 all’ospedale “Maggiore Nino Baglieri”, di Modica, dove i sanitari a seguito delle varie ferite riportate hanno deciso per il trasferimento al Trauma Center di Catania. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

