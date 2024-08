Modica, grave scontro sul ponte Guerrieri. Ci sono feriti

Cronaca

Il sinistro giovedì intorno alle 22,30

Gravissimo incidente stradale sulla Ss 115 sopra il ponte Guerrieri, tra i più alti d’Italia. Un’auto ha perso il controllo ed è finita sul guardrail dopo essersi scontrata con un’altra autovettura quasi a metà del ponte. Lo scontro alle 22.30 di giovedì. Si è reso necessario il trasporto in ospedale per i conducenti delle due autovetture, feriti in maniera grave.

Sul posto polizia di Stato e tre ambulanze del 118. Il traffico sul ponte è rimasto interrotto. Si stanno verificando le dinamiche che hanno portato al verificarsi di questo terribile sinistro stradale. Notizia in aggiornamento (Foto Franco Assenza).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA