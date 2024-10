Modica, il comitato regionale della Dc fa registrare una consistente partecipazione di pubblico

Attualità

Almeno trecento tra tesserati e simpatizzanti hanno ascoltato le parole di deputati, assessori regionali e segretario nazionale

Una straordinaria partecipazione popolare ha contraddistinto il Comitato Regionale della DC che ieri si è svolto a Modica presso la sala conferenza dell’Hotel Torre del Sud. Almeno trecento tra tesserati e simpatizzanti hanno ascoltato le parole di deputati, assessori regionali e segretario nazionale che hanno toccato vari punti, dalle recenti misure di aiuto all’agricoltura alle prossime elezioni provinciali passando per la riforma degli Enti Locali e lo stato di salute di un partito che negli ultimi anni si è preso la scena della politica regionale tanto da diventare ago della bilancia degli equilibri palermitani. Quello di ieri è stato un Comitato “storico” visto che per la prima volta si è svolto fuori Palermo nell’ottica di un avvicinamento sempre più marcato dello scudo crociato agli elettori.