Modica, il vescovo Rumeo alla festa di contrada Barco per la benedizione dei frutti della terra

Società

Cinquanta i mezzi agricoli che hanno partecipato alla suggestiva processione

E’ stata seguita con grande partecipazione e devozione, ieri sera, a Villa Barco, la processione dei mezzi agricoli, una cinquantina, in occasione delle celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie. L’iniziativa religiosa è stata presieduta dal vescovo della diocesi di Noto, mons. Salvatore Rumeo, presente il parroco, il sacerdote Giorgio Cicciarella. Al termine benedizione dei frutti della terra e delle sementi per la prossima annata agricola. E’ stata anche elevata al cielo una toccante preghiera di ringraziamento oltre a invocare speranza di pioggia. Il vescovo si è detto molto contento per questa partecipata celebrazione. Oggi, intanto, alle 19,30, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Roberto Avola, parroco della chiesa di San Giovanni Evangelista in Modica.