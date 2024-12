Modica, incidente in via Nazionale. Ferito un centauro

Cronaca

Il motociclista ha perso il controllo ed è finito prima contro un muro e poi contro un veicolo che stava sopraggiungendo dalla parte opposta

Incidente stradale intorno alle 19,30 di ieri in via Nazionale. Un giovane alla guida di una moto, nell’ abbordare una curva è finito contro il muro e poi contro un veicolo che stava sopraggiungendo dal senso opposto. L’uomo è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso e sottoposto agli accertamenti necessari. Per i rilievi la polizia locale. Carabinieri e polizia di Stato hanno gestito la viabilità.

