Modica, iniziano le celebrazioni in onore di Maria Santissima delle Grazie nella chiesa di Barco

Il messaggio del parroco alla comunità dei fedeli incentrato sul Dio della speranza

La comunità cristiana della chiesa di Maria Santissima delle Grazie di contrada Barco a Modica è in festa. Programmate una serie di iniziative dal sapore relazionale molto pregnante. I festeggiamenti prenderanno il via quest’oggi mentre la giornata della processione è fissata per domenica 18 agosto. Il parroco, il sacerdote Giorgio Cicciarella, ha inteso focalizzare l’attenzione sul Dio della speranza. “Ci prepariamo alla festa della nostra amata comunità – dice il parroco nel messaggio ai fedeli – per essere come Maria portatori di speranza. Nel segno della speranza l’apostolo Paolo infonde coraggio alla comunità cristiana di Roma. Mentre ci prepariamo a vivere il Giubileo dell’anno santo 2025, anche noi, attraverso Maria canale della Grazia divina, vogliamo prepararci rinnovando il nostro incontro vivo e personale con il Signore Gesù, porta di salvezza. La speranza sarà il messaggio centrale del prossimo Giubileo indetto da Papa Francesco”.