Modica, la sede della Cna ospiterà un incontro con il sindaco sul futuro del centro storico

Attualità

In primo piano le varie problematiche che impediscono lo sviluppo di questa parte della città

La sede comunale della Cna di Modica, in corso Umberto I al civico 460, ospiterà lunedì 3 febbraio alle 18,30 un incontro con tutti gli operatori economici del centro storico di Modica bassa e di Modica Alta. Sarà presente il sindaco di Modica, Maria Monisteri. La Cna sarà rappresentata dal presidente territoriale Cna Ragusa Giuseppe Santocono e dal segretario territoriale Carmelo Caccamo. “Discuteremo del disagio – affermano Santocono e Caccamo – che stanno attraversando numerose aziende a causa della desertificazione del centro storico. Molte quelle già andate via. Se aggiungiamo a questo i fenomeni di microcriminalità che abbiamo denunciato al nuovo questore di Ragusa qualche giorno fa, il caro affitti e la contrazione turistica, diventa veramente difficile lavorare. Ecco perché abbiamo invitato tutti ad essere presenti per affrontare nella maniera più unitaria possibile la delicata questione” (nella foto da sinistra Santocono, Monisteri e Caccamo).