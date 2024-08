Modica, la spiaggia di Maganuco diventa cardioprotetta

Società

Apprezzata e partecipata l'iniziativa promossa dal Lions Club

La spiaggia di Maganuco diventa cardioprotetta grazie all’iniziativa del Lions Club Modica che l’ha dotata di un defibrillatore automatico. L’importante apparecchiatura salvavita si trova custodita presso la scuola di Vela “Al Velico” ed è a servizio di tutte le strutture che insistono sulla spiaggia. In contemporanea alla cerimonia di consegna del defibrillatore, il Lions Club Modica ha organizzato un corso di primo soccorso, al fine di formare un gruppo di volontari che possano assicurare un tempestivo intervento in caso di emergenza.