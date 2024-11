Modica, la stagione di prosa del Garibaldi apre con “Guerra e pace”

Spettacoli

Domani e mercoledì la versione teatrale di una delle più monumentali opere della letteratura mondiale

La stagione di prosa della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica apre quest’anno sotto il segno della grande letteratura. Martedì 5 e mercoledì 6 novembre alle 21, il teatro della città della Contea ospiterà la versione teatrale di una delle più monumentali opere della letteratura mondiale, “Guerra e pace” di Lev Tolstoj. Il palcoscenico si trasformerà in un mosaico epico per abbracciare l’intimità dei sentimenti umani e la vastità dei conflitti storici. A dare corpo e voce ai personaggi di Tolstoj sarà un cast di grande spessore, composto dall’eccezionale Pamela Villoresi e da Francesco Biscione, Raffaele Esposito, Giacinto Palmarini, Paolo Serra, Federico Vanni, Mersila Sokoli, Alessandra Pacifico Griffini, Lucia Cammalleri e Eleonora De Luca, sotto la regia di Luca De Fusco, che cura anche l’adattamento del testo insieme a Gianni Garrera. “Guerra e pace” è un’opera che abbraccia la complessità della vita umana in tutte le sue sfumature, intrecciando storie d’amore, ambizioni personali, drammi familiari e il tumulto delle guerre napoleoniche. Il pubblico sarà trasportato nelle vite dei personaggi, tra l’opulenza delle corti russe e la cruda realtà del campo di battaglia. Al centro del racconto, le vicende delle famiglie aristocratiche dei Bolkonskij e Rostov, depositari dei valori autentici e genuini, intrecciate a quelle dei corrotti e dissoluti Kuragin. Della giovane Nataša Rostova, che si intreccia con quelle dell’eroe romantico Andrej e del tormentato Pierre, in un viaggio esistenziale tra sogni, dolori e speranze. È una narrazione ricca di riferimenti filosofici, scientifici e storici, che unisce la forza della storicità e la precisione drammaturgica. “Non è un caso se mettiamo in scena uno dei maggiori titoli sulla guerra di tutti i tempi – si legge nelle note di regia di Luca De Fusco – nel momento in cui ben due guerre devastano la vita di tante persone e la coscienza di tutti noi. Il problema è che non c’è bisogno di attualizzare il classico di Tolstoj. La convivenza tra guerra e pace, amore e morte, tiranni e popolo, parla già alla nostra coscienza contemporanea”. Lo spettacolo è una produzione Teatro Biondo Palermo, Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Catania. Scene e costumi Marta Crisolini Malatesta, disegno luci Gigi Saccomandi, musiche Ran Bagno, creazioni video Alessandro Papa, coreografia Monica Codena.