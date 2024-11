Modica, l’Unitre ha presentato il nuovo anno accademico

Società

Le proposte legate ai prossimi mesi sono state illustrate nel dettaglio

E’ stato presentato il programma di attività dell’Unitre della città della Contea nel corso dell’incontro, alquanto partecipato, convocato presso la sede operativa, nella sala riunioni dell’Icotea, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti delle forze dell’ordine e di alcune delle associazioni operanti in città. Dopo la esecuzione, da parte del coro sociale diretto, per la prima volta, dalla maestra Claudia Perrone, degli inni, nazionale e dell’Unitre, i lavori sono stati introdotti dal presidente Enzo Cavallo.

E’ seguito il messaggio in video del presidente nazionale Piercarlo Rovera che ha esposto l’impegno della sede nazionale dell’associazione il cui anno accademico sarà inaugurato a Milano il prossimo 15 novembre. E’ stato poi il vicepresidente Ignazio Mariano Pagano a parlare delle finalità statutarie dell’associazione e dell’impegno del direttivo sociale e ad illustrare il piano elaborato in linea con quanto emerso dalla assemblea dello scorso 23 settembre con tutte le attività programmate (formative, culturali, ricreative, escursionistiche, dei laboratori, ecc.) che impegneranno i Soci nel futuro anno a partire dal prossimo giovedì 14 novembre.