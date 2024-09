Modica, minicar si schianta contro il guardrail in via Nazionale

Cronaca

L'episodio è accaduto nella tarda mattinata di oggi. Nessun danno fisco per le due ragazzine a bordo

Una minicar si è schiantata nella tarda mattinata di sabato contro il guardrail in via Nazionale a Modica: tanto spavento ma nessun danno fisico per le 2 ragazzine a bordo, uscite illese dal veicolo. Si tratta dello stesso punto esatto in cui sono accaduti altri incidenti simili nel recente passato, al punto da indurre alla scarificazione del manto stradale, per renderlo meno scivoloso.

Da accertare la dinamica di quest’ultimo incidente, che ha causato un rallentamento del traffico veicolare, con la formazione di code a salire e a scendere dall’arteria che collega il centro storico con il quartiere Sorda.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA