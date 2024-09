Modica, muore il “re” della rosticceria

Attualità

Carmelo Fichera Cannizzaro aveva 92 anni e i suoi locali hanno fatto da apripista sul territorio cittadino

E’ morto a 92 anni Carmelo Fichera Cannizzaro (nella foto), pioniere della rosticceria di prodotti tipici modicani e titolare dello storico locale in piazza Principe di Napoli, vicino a palazzo San Domenico, sede del Comune, in pieno centro storico. Carmelo Fichera Cannizzaro nel dopoguerra era emigrato in Venezuela, dove si era stabilito per tanti anni, mettendo su famiglia. Dopo aver lavorato per qualche anno nella ristorazione, apre il suo ristorante “Il Firenze”, che gestisce per 20 anni. Nel 1970 torna con la sua famiglia nella città natale Modica, dove il 13 aprile 1971 fonda la rosticceria Fichera, che poi ha tramandato a figli e nipoti, creando la realtà gastronomica “Cabbanna” e “Dabbanna”. I funerali si terranno lunedì mattina alle 10, nel Santuario Madonna delle Grazie.

