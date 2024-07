Modica, nel vivo la settimana internazionale della musicoterapia e delle arti inclusive

Società

Music 'n' Inclusion si sta svolgendo nella splendida cornice del castello dei Conti

Nel vivo Music ‘n’ Inclusion, Settimana Internazionale della Musicoterapia e delle Arti Inclusive, in svolgimento nella splendida cornice del Castello dei Conti di Modica. Martedì sera grande apertura con il concerto dedicato alla donna che ha riscosso un grande successo di pubblico, “L’amore è…un’altra musica”, quartetto imperfetto, che ha visto alla chitarra Sandra Cannì, al violoncello Martina Monaca, al violino Marina Zago, alla voce Milena Di Rosa. Musiche e atmosfere coinvolgenti con brani di Mina, Rosa Balistreri, Carmen Consoli.