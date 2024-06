Modica-Pozzallo, autoarticolato carico di sabbia fuori strada per lo scoppio di uno pneumatico

Cronaca

L'autista è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale

Autoarticolato carico di sabbia finisce fuori strada. Incidente stradale autonomo alle 12 di oggi sulla Ss 194 fra Modica e Pozzallo in corrispondenza del km 110,200. Pare che l’autista del camion abbia perso il controllo a seguito dell’esplosione di un pneumatico. Presenti sul posto carabinieri e 118 che hanno prontamente trasportato il ferito in ospedale.

I vigili del fuoco sono ancora sul posto, in attesa dell’arrivo di idonei mezzi per il recupero tenuto conto che vi sono due serbatoi di gasolio e dal momento che non è possibile procedere allo stacco delle batterie.

