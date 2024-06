Modica, tenta di lanciarsi dal ponte Costanzo. Salvato dai carabinieri avvisati da un sottocapo della Guardia costiera

Attualità

L'episodio è accaduto in mattinata. Immediati i soccorsi

Questa mattina, sul ponte Costanzo (nella foto), che unisce Ragusa a Modica, un uomo ha tentato di togliersi la vita. Dopo aver parcheggiato la sua auto al centro del ponte, ha provato a scavalcare la recinzione utilizzando una scala portata con sé. Il drammatico evento è stato evitato grazie all’allarme lanciato da Giovanni Trovato, sottocapo della Guardia Costiera, che ha notato il comportamento sospetto dell’uomo e ha immediatamente contattato i carabinieri.Giovanni Trovato, durante il suo transito sul ponte, ha subito percepito qualcosa di insolito. “Ho visto un’auto ferma al centro del ponte, senza le quattro frecce accese. L’uomo è sceso e ha iniziato a camminare lentamente verso la recinzione, portando con sé una scala di alluminio. Ho capito subito che qualcosa non andava e ho chiamato immediatamente i carabinieri” ha raccontato Trovato che ha continuato a monitorare i movimenti dell’uomo. I carabinieri, intervenuti tempestivamente con due pattuglie da Modica e Ragusa, sono riusciti a fermare l’uomo in tempo.All’interno dell’auto, i militari hanno trovato un biglietto d’addio, confermando le intenzioni suicide dell’uomo. Grazie alla sorveglianza costante di Trovato, pronto a intervenire in caso di necessità estrema, i soccorsi sono stati allertati in modo tempestivo. La rapidità della chiamata è stata cruciale; pochi minuti di ritardo avrebbero potuto rendere vano qualsiasi tentativo di salvataggio.I carabinieri, arrivati sul posto in pochi minuti, hanno persuaso l’uomo a rinunciare al suo tragico gesto, salvandogli la vita. L’uomo, visibilmente scosso, è stato poi preso in cura dai sanitari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA