Modica, ubriaco infastidisce gli alunni di una scuola: preso e ricoverato

L'episodio in via Vittorio Veneto di fronte all'istituto Santa Marta - Ciaceri

Di prima mattina aveva preso ad infastidire i bambini che si recavano a scuola e le loro mamme. Il fastidio era, oltremodo, alimentato dal fatto che l’uomo era in evidente stato di ebbrezza e si era “sdraiato” sui gradini di accesso alla scuola. E’ stata fatta una segnalazione e dopo pochi minuti sul posto, in via Vittorio Veneto, antistante l’istituto comprensivo “Santa Marta – Ciaceri”, è arrivata una pattuglia della polizia locale che ha cercato di riportare alla ragione l’uomo, uno straniero, con precedenti, che, però, è passato all’aggressione. Poco dopo sono arrivati altri agenti ed anche i carabinieri. L”interessato è stato generalizzato e, conseguentemente, trasferito in ambulanza al pronto soccorso.

