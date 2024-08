Modica, una vigilia di Ferragosto all’insegna della solidarietà con i Lions

Società

L'evento "La luna e i falò" dedicato alla raccolta fondi per garantire l'inclusione alle minorenni che vivono in comunità alloggio

“La luna e i falò” è stato il tema della serata organizzata dal Lions Club Modica il 14 agosto insieme allo chef Lorenzo Ruta nella suggestiva location del “Cambiocavallo” sulla strada provinciale Modica – Pozzallo. L’evento è stato dedicato alla raccolta fondi per il progetto di solidarietà del Lions Club Modica “grani e mani” ed ha registrato il “sold out” già a fine luglio. Il fascino di una location immersa fra gli ulivi ed il verde, i percorsi di degustazione legati alla rivisitazione di piatti con materie prime locali da Lorenzo Ruta, gli aperitivi del progetto Duca con Salvo Susino ed i vini della cantina Ramaddini hanno fatto da attrattore per una festa che ha unito il divertimento alla solidarietà.