Monterosso Almo, la solennità della natività di San Giovanni vive le fasi clou

Società

Domani sera l'iniziativa denominata "Sulle orme del Battista"

Dopo l’incontro di preghiera a conclusione dei cenacoli parrocchiali di ascolto della Parola (nella foto), i solenni festeggiamenti della natività di San Giovanni Battista a Monterosso Almo entrano nelle fasi clou. Domani, vigilia della solennità, alle 8,30 ci sarà la celebrazione eucaristica, alle 19 la celebrazione dei Primi vespri e alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Josef Muamba Bulobo. Alle 20,30 l’iniziativa denominata “Sulle orme del Battista”, in pratica la rappresentazione della vita del santo precursore lungo le vie del centro montano ibleo con partenza da piazza San Giovanni. Lunedì 24, invece, è la giornata della solennità della natività.