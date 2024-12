Monterosso Almo, rivive la magia del presepe vivente

Società

La 38esima edizione a partire dal 26 dicembre con il primo di cinque appuntamenti

Le autentiche tradizioni di vita, di lavoro e di fede della Sicilia fanno da cornice al presepe vivente di Monterosso Almo. Viene rappresentato un magnifico affresco della vita contadina nell’isola. Non a caso si è espresso in questi termini chi lo ha decretato, avendolo visto incastonato in uno dei borghi più suggestivi d’Italia, come il miglior presepe di Sicilia. L’associazione “Amici del presepe” propone, quindi, la trentottesima edizione con l’obiettivo di predisporre uno scenario che, come sempre, sarà calato nell’affascinante dedalo di viuzze di cui è costituito il quartiere antico. E’ la stessa straordinaria cornice in cui sarà data l’opportunità ai visitatori di immergersi in un’atmosfera quasi fatata durante le festività natalizie.